Новый Honda Passport: первые изображения

Никакой дополнительной информации о Honda Passport не сообщается. Известно, что кроссовер разработан силами американского центра исследований и разработок Honda R&D Americas и будет собираться на заводе Honda в Линкольне, штат Алабама. По словам старшего вице-президента American Honda Motor Co. Хенио Арканджели-младшего, новый Passport — это вседорожник, в котором сочетаются удобство ежедневного использования и хорошие внедорожные способности.