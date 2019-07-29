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19:05

Honda Pilot стал очень черным

У кроссовера появилась новая топовая версия

В линейке Honda Pilot 2020 модельного года появилась версия под названием Black Edition. Флагманское исполнение кроссовера построено на основе комплектации Elite для североамериканского рынка, которая дополнена черным экстерьером и декоративными элементами.

Выделиться новому флагману линейки помогают эксклюзивный цвет кузова Crystal Black Pearl, черненые эмблемы Black Edition на решетке радиатора и двери багажника, черные 20-дюймовые колеса и черный декор. Темный салон украшен контрастной красной прострочкой на руле, сиденьях и дверях, а также эмбосированными на подголовниках логотипами версии. Кроссовер можно приобрести как в восьми-, так и в семиместном исполнении с двумя капитанским креслами второго ряда.

По технике никаких изменений не произошло: атмосферный двигатель 3.5 V6 мощностью 284 силы и 355 Нм момента совмещен с девятидиапазонным «автоматом» и полным приводом i-VTM4 с динамическим распределением момента между задними колесами. В списке оснащения есть панорамная крыша, беспроводная зарядка для смартфоном, светодиодная оптика, мультимедийная система с сервисами HondaLink, среди которых, например, сервис доставки покупок в багажник автомобиля от Amazon.

Цена Honda Pilot Black Edition — 50 715 долларов (3,2 миллиона рублей) с учетом доставки до дилера. В России «Пилот» стоит от 3 214 900 рублей и оснащается 3.0 V6 (249 сил и 294 Нм) и шестидиапазонным «автоматом».