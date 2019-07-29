Honda Pilot стал очень черным

Выделиться новому флагману линейки помогают эксклюзивный цвет кузова Crystal Black Pearl, черненые эмблемы Black Edition на решетке радиатора и двери багажника, черные 20-дюймовые колеса и черный декор. Темный салон украшен контрастной красной прострочкой на руле, сиденьях и дверях, а также эмбосированными на подголовниках логотипами версии. Кроссовер можно приобрести как в восьми-, так и в семиместном исполнении с двумя капитанским креслами второго ряда.