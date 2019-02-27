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15:50

Обновленный Honda Pilot для России почти не изменился, но подорожал

Цены на кроссовер после рестайлинга выросли на 90 тысяч рублей

Компания Honda озвучила российские цены на обновленный Pilot. Восьмиместный кроссовер получил косметические изменения экстерьера, светодиодные противотуманные фары стали стандартными для всех комплектаций, а в салоне появились широкие откидные подлокотники для водителя и переднего пассажира.
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Изменения в облике рестайлингового Honda Pilot, который в США продается с августа прошлого года, минимальны, и сводятся к новому переднему бамперу, решетке радиатора, колесам другого дизайна и хромированным элементам декора. В отличие от американских версий «Пилот» для России по-прежнему оснащается линованными фарами со светодиодным ближним светом, а не многосегментной LED-оптикой.

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Двигатель тоже прежний. Это 3,0-литровый атмосферный V6 мощностью 249 лошадиных сил (294 Нм), способный на малых нагрузках отключать половину цилиндров. Коробка — шестидиапазонный «автомат». Кроссовер оснащается полным приводом iVTM-4 (одна из версий «акуровского» SH-AWD) и системой контроля тяги ITM с четырьмя режимами работы: обычным, для снега, песка и грязи.

Цены на обновленный Honda Pilot в России

КомплектацияЦена (руб.)
Lifestyle3 214 900
Executive3 564 900
Premium3 814 900

Список оборудования начальной комплектации Honda Pilot включает: обогрев зоны покоя стеклоочистителей, боковые зеркала с электроприводом и обогревом, камеру заднего вида, круиз-контроль, аудиосистему с семью динамиками и активным шумоподавлением.

В старших версиях Pilot комплектуется трехзонным климат-контролем, подогревом второго ряда сидений, «мультимедийкой» Honda Connect с Apple CarPlay, Android Auto и Яндекс.Навигатором. В средней Executive доступна камера бокового обзора LaneWatch и солнцезащитные шторки для задних стекол, а топовой Premium — развлекательная система для задних пассажиров, кресла с вентиляцией и люк.

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