Обновленный Honda Pilot для России почти не изменился, но подорожал

Изменения в облике рестайлингового Honda Pilot, который в США продается с августа прошлого года, минимальны, и сводятся к новому переднему бамперу, решетке радиатора, колесам другого дизайна и хромированным элементам декора. В отличие от американских версий «Пилот» для России по-прежнему оснащается линованными фарами со светодиодным ближним светом, а не многосегментной LED-оптикой.