Обновленный Honda Pilot для России почти не изменился, но подорожал

Изменения в облике рестайлингового Honda Pilot, который в США продается с августа прошлого года, минимальны, и сводятся к новому переднему бамперу, решетке радиатора, колесам другого дизайна и хромированным элементам декора. В отличие от американских версий «Пилот» для России по-прежнему оснащается линованными фарами со светодиодным ближним светом, а не многосегментной LED-оптикой.
Двигатель тоже прежний. Это 3,0-литровый атмосферный V6 мощностью 249 лошадиных сил (294 Нм), способный на малых нагрузках отключать половину цилиндров. Коробка — шестидиапазонный «автомат». Кроссовер оснащается полным приводом iVTM-4 (одна из версий «акуровского» SH-AWD) и системой контроля тяги ITM с четырьмя режимами работы: обычным, для снега, песка и грязи.
Цены на обновленный Honda Pilot в России
|Комплектация
|Цена (руб.)
|Lifestyle
|3 214 900
|Executive
|3 564 900
|Premium
|3 814 900
Список оборудования начальной комплектации Honda Pilot включает: обогрев зоны покоя стеклоочистителей, боковые зеркала с электроприводом и обогревом, камеру заднего вида, круиз-контроль, аудиосистему с семью динамиками и активным шумоподавлением.
В старших версиях Pilot комплектуется трехзонным климат-контролем, подогревом второго ряда сидений, «мультимедийкой» Honda Connect с Apple CarPlay, Android Auto и Яндекс.Навигатором. В средней Executive доступна камера бокового обзора LaneWatch и солнцезащитные шторки для задних стекол, а топовой Premium — развлекательная система для задних пассажиров, кресла с вентиляцией и люк.