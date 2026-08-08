Honda поручила разработку новой автомобильной платформы индийцам

Новая архитектура, как сообщается, будет универсальной: она сможет стать основой для нескольких моделей и поддерживать двигатели внутреннего сгорания, гибридные и полностью электрические силовые установки. При этом официальные представители Honda не раскрывают, для какого рынка предназначена платформа и в основу каких моделей она ляжет. В компании лишь подтвердили, что рассматривают возможность внешнего партнерства для повышения конкурентоспособности, но от комментариев по конкретной сделке отказались. В Tata Technologies на запросы не ответили.

Решение о передаче разработки «на сторону» связывают с финансовыми итогами прошлого года: по завершении 2025 финансового года (март 2026 года) Honda зафиксировала чистый убыток в размере 423,9 млрд иен (около $ 2,8 млрд) на фоне переоценки своего электрического бизнеса. В ответ на это компания объявила программу «Triple Half» — сокращение затрат на разработку, времени и объема работ вдвое по сравнению с уровнем 2025 года.

Привлечение индийских инженеров с их конкурентной стоимостью услуг является логичным шагом в рамках этой стратегии. Ранее Honda всегда разрабатывала платформы собственными силами, и теперь это знаковое изменение курса.

Остается неясным, будет ли новая платформа использоваться исключительно для индийского рынка или ее география окажется шире. Это особенно актуально на фоне падения доли Honda в Индии: за последнее десятилетие она снизилась с почти 7% до менее чем 2%. Таким образом, сотрудничество с Tata Technologies может стать попыткой укрепить позиции в этом регионе, а также кардинально пересмотреть подход к разработке новых моделей в глобальном масштабе.