Кроссовер Honda Prologue стал мощнее и нарастил запас хода

По итогам второй половины 2024 года Honda Prologue стал вторым по популярности электрическим кроссовером в США, пропустив вперед только Tesla Model Y. Чтобы закрепить успех, японцы даже не стали менять цены на машины 2025 модельного года, поэтому начальная так и осталась на уровне 47 400 долларов до вычета государственной субсидии. Со скидкой Prologue стоит от 39 900 долларов, а за самый дорогой вариант Elite AWD нужно будет заплатить 50 400 (57 900 $ без скидки).