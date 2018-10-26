Honda превратит пикап Ridgeline в «экспедиционник»

Honda Ridgeline укомплектуют защитой днища и порогов, внедорожными колесами и лифт-комплектом подвески. Помимо этого, на пикап установят подножки, специальные системы крепления грузов на крыше и багажнике, а также бензиновый генератор. Его можно использоваться для питания электрических приборов или гаджетов.