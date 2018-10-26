Honda превратит пикап Ridgeline в «экспедиционник»

Honda Ridgeline укомплектуют защитой днища и порогов, внедорожными колесами и лифт-комплектом подвески. Помимо этого, на пикап установят подножки, специальные системы крепления грузов на крыше и багажнике, а также бензиновый генератор. Его можно использоваться для питания электрических приборов или гаджетов.
Также на стенде Honda будут выставлены гоночный Civic Type R TCR, болид для американского чемпионата F3, кроссовер Pilot, подготовленный для женского ралли Rebelle, а также некий концепт-кар, который производитель называет Honda Rugged Open Air Vehicle Concept.
В России модельный ряд Honda состоит из кроссоверов CR-V и Pilot. Первый оснащается двигателями объемом 2,0 и 2,4 литра (150 и 186 лошадиных сил), второй — 3.0 V6 мощностью 249 лошадиных сил. Начальная цена моделей составляет 1 959 900 и 2 999 900 рублей соответственно.