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13:33

Honda превратит пикап Ridgeline в «экспедиционник»

Проект пикапа для путешествий дебютирует на шоу SEMA

На шоу SEMA дебютирует «экспедиционный» вариант пикапа Honda Ridgeline. Машина, построенная совместно с фирмой Jsport Performance Accessories, продемонстрирует новую линейку оборудования и аксессуаров, которые, по задумке авторов проекта, должны превратить пикап в автомобиль для путешествий.

Honda Ridgeline укомплектуют защитой днища и порогов, внедорожными колесами и лифт-комплектом подвески. Помимо этого, на пикап установят подножки, специальные системы крепления грузов на крыше и багажнике, а также бензиновый генератор. Его можно использоваться для питания электрических приборов или гаджетов.

Honda Pilot Rebelle Rally

Также на стенде Honda будут выставлены гоночный Civic Type R TCR, болид для американского чемпионата F3, кроссовер Pilot, подготовленный для женского ралли Rebelle, а также некий концепт-кар, который производитель называет Honda Rugged Open Air Vehicle Concept.

Honda Civic Type R TCR

В России модельный ряд Honda состоит из кроссоверов CR-V и Pilot. Первый оснащается двигателями объемом 2,0 и 2,4 литра (150 и 186 лошадиных сил), второй — 3.0 V6 мощностью 249 лошадиных сил. Начальная цена моделей составляет 1 959 900 и 2 999 900 рублей соответственно.

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