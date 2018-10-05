Honda научит автомобили «видеть» сквозь стены

Соответствующая информация передается на подключенные к системе автомобили, бортовой компьютер которых дешифрует данные и выводит аудиовизуальные предупреждения, помогая водителю предпринять правильные действия для избежания столкновения. Это позволяет автомобилям буквально видеть сквозь стены зданий вне зависимости от погодных условий, делая проезд перекрестков более безопасным. По данным статистики, именно на них происходит до 40 процентов аварий, в которых гибнет семь тысяч американцев ежегодно.