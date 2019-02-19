Honda закроет единственный европейский завод

Производственный комплекс в Суиндоне, где во время Второй мировой войны собирали самолеты, Honda приобрела в 1985 году. Через четыре года здесь начали выпускать двигатели, а в 1992 — «Аккорды». В начале 2000-х года автомобили из Суиндона впервые стали экспортировать в Японию. В Англии Honda также выпускала Jazz и CR-V, хотя сейчас на заводе налажено производство только Honda Civic хэтчбек и Civic Type R. Кроме того, в Суиндоне собирают турбомоторы семейства VTEC Turbo (1,0 и 1,5 литра), а также дизели 1.6L i-DTEC.