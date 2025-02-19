Honda отказалась от названия Ye для новой модели перед самым запуском

Honda отказалась от названия Ye для новой модели перед самым запускомРечь идет о семействе электрокаров для китайского рынка, которые изначально носили имена Ye GT, Ye P7 и Ye S7
Впервые японская марка анонсировала линейку электрических моделей Ye два года назад — тогда сообщалось, что она разрабатывается специально для китайского рынка, а производством займутся два совместных предприятия, Honda-GAC и Honda-Dongfeng.
S7, который будет выпускаться вместе с GAC, первым поступит в продажу: в основе кроссовера лежит платформа Architecture W с передней двухрычажной подвеской, задней пятирычажкой, большой тяговой батареей и электронноуправляемыми амортизаторами.
S7 длиной 4,75 метра при колесной базе 2,9 метра относится к сегменту компактных автомобилей. На выбор в Китае предложат две модификации: заднеприводную с одним электромотором мощностью 272 лошадиные силы и полноприводную с двухмоторной установкой на 476 сил. Известно, что полноприводный вариант комплектуется батареей 89,8 киловатт-часа, одного заряда которой хватит на 620 километров.
Из оснащения заявлены 21-дюймовые диски, аудиосистема Bose, интеллектуальный голосовой ассистент, панорамная крыша с люком и две беспроводные зарядки для смартфонов. ПО для Honda предоставляет Huawei.
За выпуск остальных моделей семейства будет отвечать СП Honda-Dongfeng: на конвейер встанут флагманский лифтбек с приставкой GT и еще один кроссовер P7.