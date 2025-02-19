Honda отказалась от названия Ye для новой модели перед самым запуском

Впервые японская марка анонсировала линейку электрических моделей Ye два года назад — тогда сообщалось, что она разрабатывается специально для китайского рынка, а производством займутся два совместных предприятия, Honda-GAC и Honda-Dongfeng.

S7, который будет выпускаться вместе с GAC, первым поступит в продажу: в основе кроссовера лежит платформа Architecture W с передней двухрычажной подвеской, задней пятирычажкой, большой тяговой батареей и электронноуправляемыми амортизаторами.