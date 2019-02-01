Honda покрыла золотом спорткары, мотоциклы и газонокосилку

Помимо Honda NSX и Type R золотой пленкой отделали спортбайк CBR100RR Fireblade, эндуро-мотоцикл CRF450L и детский мотоцикл CRF50F. Также к ним добавили газонокосилку, разработанную и производимую маркой в Австралии, и переносной генератор, который может обеспечивать энергией подключенные электроприборы до восьми часов.
Купить золотые машины и мотоциклы нельзя. Они построены в единственном экземпляре и будут использоваться в рекламных целях в Австралии. Производитель планирует провезти их по всей стране и показывать на специальных мероприятиях.
В Австралии стоимость «Хонды» Civic Type R составляет 50 990 долларов (2,4 миллиона рублей по текущему курсу), а суперкар NSX обойдется в 420 тысяч (20 миллионов рублей). Самый доступный продукт марки из тех, которые марка решила использовать для создания спецверсии, – это генератор. Он стоит почти две тысячи австралийских долларов (около 100 тысяч рублей).