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15:11

Honda покрыла золотом спорткары, мотоциклы и газонокосилку

Марка отпраздновала 50-летие на рынке Австралии

Компания Honda отпраздновала 50-летие присутствия на рынке Австралии особыми новинками – суперкаром NSX, хот-хэтчем Type R, мотоциклами и даже газонокосилкой, покрытыми золотой пленкой. За все это время производитель продал более пяти миллионов продуктов, включая как транспортные средства, так и садовую технику.
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Помимо Honda NSX и Type R золотой пленкой отделали спортбайк CBR100RR Fireblade, эндуро-мотоцикл CRF450L и детский мотоцикл CRF50F. Также к ним добавили газонокосилку, разработанную и производимую маркой в Австралии, и переносной генератор, который может обеспечивать энергией подключенные электроприборы до восьми часов.

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Купить золотые машины и мотоциклы нельзя. Они построены в единственном экземпляре и будут использоваться в рекламных целях в Австралии. Производитель планирует провезти их по всей стране и показывать на специальных мероприятиях.

В Австралии стоимость «Хонды» Civic Type R составляет 50 990 долларов (2,4 миллиона рублей по текущему курсу), а суперкар NSX обойдется в 420 тысяч (20 миллионов рублей). Самый доступный продукт марки из тех, которые марка решила использовать для создания спецверсии, это генератор. Он стоит почти две тысячи австралийских долларов (около 100 тысяч рублей).

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