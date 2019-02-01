Honda покрыла золотом спорткары, мотоциклы и газонокосилку

В Австралии стоимость «Хонды» Civic Type R составляет 50 990 долларов (2,4 миллиона рублей по текущему курсу), а суперкар NSX обойдется в 420 тысяч (20 миллионов рублей). Самый доступный продукт марки из тех, которые марка решила использовать для создания спецверсии, – это генератор. Он стоит почти две тысячи австралийских долларов (около 100 тысяч рублей).