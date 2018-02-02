Полицейские в США приняли звук выхлопа «Акуры» за выстрелы

В США владелец компрессорной Acura Integra DC5 Энрике Мендоса привлек внимание полицейских, когда тестировал лаунч-контроль на своем автомобиле. Около десяти правоохранителей прибыли с оружием к его гаражу, приняв звуки выхлопа за выстрелы из автоматического оружия. Ролик с инцидентом опубликован на YouTube-канале Street FX Motorsport TV.

Сначала полицейские не поверили Мендосе и сказали, что он не мог не слышать выстрелы всего несколько минут назад. После того, как он сказал, что ни у кого из присутствующих нет оружия, полицейский назвал его лжецом.

Позже Мендоса объяснил, что, вероятно, звук издавала его «Акура», а «выстрелы» на самом деле были прострелами выхлопной системы. После демонтрации, поняв свою ошибку, полицейские извинились и сказали, что звук очень крутой.

Летом прошлого года полиция Детройта задержали музыкантов во время съемок клипа. Сцену из него они приняли за попытку вооруженного нападения и угона машины. Разобравшись в ситуации, правоохранители все-таки задержали троих человек за то, что они никого не уведомили и не получили разрешение на проведение съемок.