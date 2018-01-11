Honda раскрыла подробности о возрожденной модели Insight

Компания Honda частично раскрыла подробности о гибридной модели Insight нового поколения. Прототип машины дебютирует на автосалоне, который пройдет в середине января в Детройте.

Honda Insight оснастят двухмоторной гибридной системой последнего поколения. В ее состав войдут 1,5-литровый двигатель, работающий по циклу Аткинсона, электромотор и блок литий-ионных аккумуляторов. Отдача силовой установки пока не сообщается.

Большую часть времени машина сможет передвигаться на электротяге. В этом случае ДВС будет использоваться только как генератор.

В список оснащения пятиместного седана войдут сиденья с отделкой из перфорированной кожи, семидюймовая цифровая «приборка», мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой Apple CarPlay, Android Auto, точкой доступа WiFi и возможностью обновления ПО «по воздуху».

Гибридный седан также оснастят пакетом систем безопасности Honda Sensing, в который войдут активная система экстренного торможения, удержания в полосе движения, а также адаптивный круиз контроль с функцией следования за другим автомобилем и распознования дорожных знаков.

1/2 2/2 Honda Insight первого поколения Honda Insight второго поколения

Первое поколение Honda Insight — трехдверный хэтчбек — выпускался с 1997 по 2006 год. Он стал первым гибридным автомобилем, доступным на американском рынке. Машина оснащалась литровым трехцилиндровым мотором, сделанным из алюминия, магния и пластика, 14-сильным электромотором и блоком никель-металлгидридных батарей. Расход Insight в комбинированном цикле движения составлял 4,4 литра на 100 километров.

Второе поколение модели, которая превратилась в пятидверных хэтчбек, получило гибридную силовую установку на базе 1,3-литровой «четверки» мощностью 99 лошадиных сил и 167 Нм крутящего момента. 14-сильный электромотор помогал ДВС при резких ускорениях, а также использовался при движении на крейсерской скорости. Такой Insight выпускался вплоть до 2014 года, когда модель сняли с конвейера из-за плохих продаж.

Возрождение модели стало частью стратегии марки по электрификации модельного ряда. Insight станет одной из машин «зеленой» линейки, в которую уже входят гибридный Accord, водородный Clarity Fuel Cell, электрокар Clarity Electric и подлючаемый гибрид Clarity Plug-in Hybrid.