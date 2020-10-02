Honda объявила об уходе из Формулы-1

Хонда вернулась в Формулу-1 в 2015 году в роли поставщика двигателей для McLaren. Сотрудничество сразу не задалось, поэтому в 2018-м японская компания заключила соглашение с Toro Rosso (сейчас называется Scuderia AlphaTauri), а ещё через год — с материнской Red Bull Racing. В сезоне чемпионата Формулы-1 2020 болиды с хондовскими двигателями два раза выигрывали Гран-при, что сделало Хонду первым производителем, выигравшим гонки с двумя разными командами в эпоху гибридных силовых установок.

Тем не менее после сезона 2021 года Honda уйдет из Формулы-1. Высвободившиеся ресурсы направят на различные экологические инициативы: ускорение развития технологий с нулевым уровнем выбросов (водородных и электрических силовых установок) и декарбонизацию модельного ряда. К 2030-му две трети продаж марки будут приходиться на электромобили, а к 2050-му Honda планирует достичь полной CO₂-нейтральности.