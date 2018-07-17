Вседорожник получил обновленную внешность и расширенный набор стандартного оборудования

Пульс

Появились подробности об обновленном Honda Pilot

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17 июля 2018

Компания Honda распространила дополнительную информацию об обновленном Pilot. Восьмиместный кроссовер получил измененную внешность, иной алгоритм работы трансмиссии и расширенное стандартное оснащение.

От дорестайлинговой машины обновленный Honda Piltot отличается новыми бамперами, решеткой радиатора, многосекционной светодиодной головной оптикой, как у Acura MDX, и задними фонарями с другим рисунком. В зависимости от комплектации вседорожнику положены 18 или 20-дюймовые колесные диски с новым дизайном.

Машины для североамериканского рынка комплектуются 3,5-литровым двигателем V6, который выдает 284 лошадиные силы и 355 Нм крутящего момента. В зависимости от оснащения агрегат может сочетаться с шести- или девятидиапазоным «автоматом». Последний получил переписанную программу управления и теперь переключается на вторую передачу при неспешном старте с места или активации режима движения «Снег». Помимо этого, изменился алгоритм работы системы старт-стоп и климат-контроля.

В список стандартного оснащения обновленного Honda Pilot вошел набор систем безопасности Honda Sensing. Он состоит из системы предотвращения фронтальных столкновений, ограничения выезда за пределы дороги, удержания в полосе движения и адаптивного круиз-контроля. Помимо этого, для «Пилота» доступна функция мониторинга слепых зон и помощи при движении задним ходом.

Обновленный Honda Pilot также получил семидюймовую цифровую приборную панель, мультимедийную систему Display Audio с восьмидюймовым экраном, поддержкой Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto и точкой доступа 4G LTE, а также аудиосистему с 10 динамиками и сабвуфером и функцию бесконтактного открытия двери багажника. Кроме того, благодаря опции CabinControl основными функциями автомобиля можно управлять со смартфона, а CabinTalk позволяет с помощью встроенного микрофона и динамиков общаться с пассажирами на задних рядах.

На рынке США Honda Pilot предложен и в семиместном исполнении с двумя раздельными креслами второго ряда.

На рынке США Honda Pilot предложен и в семиместном исполнении с двумя раздельными креслами второго ряда.

Продажи обновленного Honda Pilot в США уже начались. О сроках появления новинки в России пока не сообщается.

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