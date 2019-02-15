Honda анонсировала появление в России обновленного «Пилота»

Рестайлинговый Honda Pilot для американского рынка представили летом прошлого года. Кроссоверы для местного рынка оснащаются 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 284 лошадиные силы и 355 Нм крутящего момента. В зависимости от комплектации агрегат сочетается с шести- или девятидиапазоным «автоматом». Привод может передним или полным i-VTM4 с динамическим распределением момента между осями и задними колесами. Российские «Пилоты» будут только полноприводными и, вероятно, сохранят двигатель 3.0 V6.