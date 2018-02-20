Honda объединила гонку на настоящем Civic Type R с видеоигрой

Компания Honda организовала заезд между профессиональным гонщиком и геймером, чтобы продемонстрировать насколько реальный мир гонок близок к виртуальному. При этом водитель в реальном мире, благодаря технологии смешанной реальности, мог видеть «призрак» автомобиля своего оппонента.

В гонке приняли участие пилот серии IndyCar Грейам Рахал и профессиональный геймер Питер «the SLAPtrain» Джекинс. Они оба ехали на Civic Type R по гоночной трассе «Роуд Атланта», только Джекинс использовал для этого видеоигру Forza Motorsport 7.

На автомобиле Рахала было установлено особое оборудование, которое в режиме реального времени выводило на лобовое стекло положение и маневры машины Джекинса.

Хот-хэтч Honda Civic Type R оснащен двухлитровой «турбочетверкой» семейства VTEC Turbo, отдача которой составляет 320 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Двигатель сочетается только с шестиступенчатой механической коробкой передач.

С нуля до «сотни» Civic Type R способен разгоняться за 5,7 секунды. Его максимальная скорость составляет 272 километра в час.

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