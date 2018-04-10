Четыре новые «Хонды» лишились колес на парковке дилера

Неизвестные сняли колеса у седанов Honda Accord, припаркованных на территории дилерского центра в Джерси-Сити. Чтобы проникнуть на парковку, им пришлось разрезать забор, сообщает сайт Nj.com.

Всего воры «разули» четыре машины, принадлежащие дилеру Metro Honda. Помимо этого, зафиксирована попытка проникновения на стоянку ещё одного местного автосалона. Полиция изучает место преступления в поисках отпечатков пальцев.

Сумма ущерба пока не сообщается.

Летом 2016 года со стоянки американского дилера Chevrolet неизвестные украли колеса на общую сумму более 200 тысяч долларов. На то, чтобы снять 48 колес у воров ушло «около четырех часов».

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