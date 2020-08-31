Среднемоторный заднеприводный Honda Civic продают на аукционе

Задняя часть Honda Civic усилена за счёт трубчатого каркаса, а за сиденьями установлен поперечно двигатель Acura V6. Первоначально Барчек поставил 150-сильный двигатель 2.5, но позже силовой агрегат заменили на более мощный 260-сильный V6 3.2 того же производителя. Коробка передач — 6-скоростная «механика», привод — на заднюю ось.

В угоду развесовке топливный бак, запасное колесо и аккумулятор расположены спереди, но на заднюю ось всё равно приходится 57 процентов веса. Шасси кастомное: подвеска собрана по собственным чертежам на основе компонентов от Nissan 240Z, стойки регулируемые. Также с нуля разработана система охлаждения. Тормоза взяты у Chevrolet Corvette C4.