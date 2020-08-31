Среднемоторный заднеприводный Honda Civic продают на аукционе

Автор среднемоторной Honda Civic — известный в США инженер и кастомайзер Энди Барчек. Превращение японского хэтчбека в спорткар Hondura заняло пять лет — процесс продолжался с 1987-го по 1992 год. Доработки глобальные: под кузовом Civic третьего поколения скрывается автомобиль с уникальной конструкцией.
Фото: bringatrailer.com
Задняя часть Honda Civic усилена за счёт трубчатого каркаса, а за сиденьями установлен поперечно двигатель Acura V6. Первоначально Барчек поставил 150-сильный двигатель 2.5, но позже силовой агрегат заменили на более мощный 260-сильный V6 3.2 того же производителя. Коробка передач — 6-скоростная «механика», привод — на заднюю ось.
В угоду развесовке топливный бак, запасное колесо и аккумулятор расположены спереди, но на заднюю ось всё равно приходится 57 процентов веса. Шасси кастомное: подвеска собрана по собственным чертежам на основе компонентов от Nissan 240Z, стойки регулируемые. Также с нуля разработана система охлаждения. Тормоза взяты у Chevrolet Corvette C4.
Фото: bringatrailer.com
По салону среднемоторный Civic мало чем отличается от обычных хэтчбеков третьего поколения — разницу выдают лишь педали с алюминиевыми накладками и дополнительные приборы. На одометре уникального хот-хэтча 9400 миль (15,1 тысяча километров), но реальный пробег автомобиля неизвестен, ведь в 1990-е владелец и конструктор Энди Барчек участвовал на форсированном Civic в гонках и колесил по Америке.
Необычный Honda Civic уже оценён в 35 тысяч долларов (2,6 миллиона рублей), а до конца торгов ещё без малого пять дней. Тридцать лет назад среднемоторный Civic был звездой автомобильных журналов, и в США наверняка найдутся ценители, которые захотят пополнить хот-хэтчем свою коллекцию.