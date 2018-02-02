Китайский производитель правительственных лимузинов представил купе в стиле Maybach

Китайская компания Hongqi (Красный флаг), производящая машины премиум класса для руководства страны, представила концептуальное ретрокупе. Оно демонстрирует вектор развития дизайна марки и ее новый логотип. Автомобиль, точнее его полноразмерный макет, выполнен в стилистике Vision Mercedes-Maybach 6.

Особенности концепт-кара — длинный капот, смещенная к задней части кузова кабина и закрытые арки со светодиодными полосками. Светящийся гребень на капоте — традиционный элемент автомобилей Hongqi — символизирует красный флаг.

Прототип не является предвестником серийной модели, но в компании отмечают, что некоторые элементы экстерьера найдут воплощение в будущих машинах. Речь идет о светодиодных фарах, решетке радиатора и боковых выштамповках кузова.

Помимо концепт-кара, на специальном мероприятии марка показала обновленный логотип, а также рассказала о новой стратегии развития бренда. До 2025 года в линейке Hongqi появится 15 электрифицированных машин и две с ДВС. Модели построят на совершенно новой платформе и оснастят современными агрегатами.

1/2 2/2 Обновленный логотип Hongqi. Пример использования логотипа на руле и колесном диске.

Первой массовой моделью бренда стал седан H7. Машина длиной более пяти метров оснащается турбомоторами объемом 1,8 и 2,0 литра, а также атмосферной трехлитровой «шестеркой». Отдача агрегатов составляет 188, 204 и 231 сила соответственно. Все двигатели работают в паре с шестидиапазонной автоматической трансмиссией.