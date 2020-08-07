Два электромотора и четыре секунды до «сотни»: показан китайский аналог Rolls-Royce

Дизайн модели уже перестал быть секретом, так как автомобиль показали журналистам ещё в прошлом месяце. Зато появилась информация о габаритах, силовой установке, динамических характеристиках и оборудовании. В длину E-HS9 достигает 5209 миллиметров, в ширину – 2010 миллиметров, в высоту –- 1731 миллиметр, а колёсная база составляет 3110 миллиметров. Если сравнивать кроссовер с упомянутым Rolls-Royce Cullinan, то китайский аналог на 132 миллиметра короче, на 153 миллиметра ниже и на 102 миллиметра уже британского внедорожника.