Два электромотора и четыре секунды до «сотни»: показан китайский аналог Rolls-Royce

Дизайн модели уже перестал быть секретом, так как автомобиль показали журналистам ещё в прошлом месяце. Зато появилась информация о габаритах, силовой установке, динамических характеристиках и оборудовании. В длину E-HS9 достигает 5209 миллиметров, в ширину – 2010 миллиметров, в высоту –- 1731 миллиметр, а колёсная база составляет 3110 миллиметров. Если сравнивать кроссовер с упомянутым Rolls-Royce Cullinan, то китайский аналог на 132 миллиметра короче, на 153 миллиметра ниже и на 102 миллиметра уже британского внедорожника.
В движение Hongqi E-HS9 приводят два электромотора (по одному на каждой оси) с отдачей 218 лошадиных сил каждый. Альтернативой служит двухмоторная установка с 333-сильным агрегатом на задней оси. В обоих случаях их питает батарея ёмкостью 92,4 киловатт-часа, которая обеспечивает кроссоверу запас хода на уровне 500-600 километров. С места до 100 километров в час электромобиль разгоняется за четыре секунды.
Качество фотографий салона оставляет желать лучшего, зато Hongqi уже поделилась подробностями об оснащении. Для E-HS9 заявлены шесть экранов: в одном корпусе объединены виртуальная приборная панель, дисплей мультимедийной системы и тачскрин для переднего пассажира.
На центральной консоли имеется отдельный планшет, с помощью которого можно управлять климатической установкой и другими функциями. И, наконец, ещё два экрана вмонтированы в подголовники передних кресел и предназначены для пассажиров второго ряда.
Продажи модели в Китае начнутся до конца года. Тираж составит 51,5 тысячи экземпляров, а цена, как ожидается, будет варьироваться от 480 тысяч до 550 тысяч юаней (4,8–5,5 млн рублей).