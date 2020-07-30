Китайский электрический внедорожник в стиле Rolls-Royce выехал на дороги

Главной внешней особенностью Hongqi E-HS9 является массивная радиаторная решетка, выполненная в стиле автомобилей Rolls-Royce. Экстерьер китайского внедорожника проектировал бывший дизайнер британского производителя Жиль Тейлор. Модель получила полностью светодиодную оптику, выдвижные дверные ручки и камеры кругового обзора.
Facebook.com/carnewschina
В интерьере внедорожника использованы дорогие отделочные материалы. Сидения модели выполнены из натуральной кожи, а в отделке приборной панели китайские инженеры использовали дерево ценных пород и полированный алюминий.
Кроме того, Hongqi E-HS9 получил огромный LED-дисплей, выполняющий роль, как цифровой приборной панели, так и мультимедийной системы.
Фото: Facebook.com/carnewschina
Полноприводный внедорожник оборудован двумя электромоторами – на передней и задней оси. Они питаются от литий-ионной батареи емкостью 92,4 киловатт-часа. Суммарная отдача силовой установки составляет 550 лошадиных сил.
До «сотни» электрический внедорожник разгоняется за четыре секунды. На одной зарядке модель может проехать 500 километров.
Facebook.com/carnewschina
Продажи Hongqi E-HS9 в Китае стартуют до конца года. Стоимость модели пока не раскрывается. Ожидается, что минимальная цена составит около 500 000 юаней (примерно пять миллионов рублей по текущему курсу).
Первые фотографии HongQi E-HS9 без камуфляжа появились в середине мая. Тогда же стало понятно, что дизайн серийной модели мало чем будет отличаться от концепта, который показали в 2019 году.