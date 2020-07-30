15:04

Китайский электрический внедорожник в стиле Rolls-Royce выехал на дороги

Новинка поступит в продажу на китайском рынке до конца года

HongQi E-HS9 © Facebook.com/carnewschina
Анастасия Дубина
Китайский бренд Hongqi, входящий в концерн FAW, официально представил люксовый электрический внедорожник E-HS9. Модель станет флагманской в линейке марки. Автомобиль при этом впервые засняли на дорогах общего пользования.

Главной внешней особенностью Hongqi E-HS9 является массивная радиаторная решетка, выполненная в стиле автомобилей Rolls-Royce. Экстерьер китайского внедорожника проектировал бывший дизайнер британского производителя Жиль Тейлор. Модель получила полностью светодиодную оптику, выдвижные дверные ручки и камеры кругового обзора.

Facebook.com/carnewschina

В интерьере внедорожника использованы дорогие отделочные материалы. Сидения модели выполнены из натуральной кожи, а в отделке приборной панели китайские инженеры использовали дерево ценных пород и полированный алюминий.

Кроме того, Hongqi E-HS9 получил огромный LED-дисплей, выполняющий роль, как цифровой приборной панели, так и мультимедийной системы.

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Фото: Facebook.com/carnewschina

Полноприводный внедорожник оборудован двумя электромоторами на передней и задней оси. Они питаются от литий-ионной батареи емкостью 92,4 киловатт-часа. Суммарная отдача силовой установки составляет 550 лошадиных сил.

До «сотни» электрический внедорожник разгоняется за четыре секунды. На одной зарядке модель может проехать 500 километров.

Facebook.com/carnewschina

Продажи Hongqi E-HS9 в Китае стартуют до конца года. Стоимость модели пока не раскрывается. Ожидается, что минимальная цена составит около 500 000 юаней (примерно пять миллионов рублей по текущему курсу).

Первые фотографии HongQi E-HS9 без камуфляжа появились в середине мая. Тогда же стало понятно, что дизайн серийной модели мало чем будет отличаться от концепта, который показали в 2019 году.

Источник: Facebook.com/carnewschina