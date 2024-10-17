Электрический седан Hongqi E009: новые фотографии и характеристики

Эта модель будет продаваться не только в Китае, но и за его пределами

Hongqi готовит флагманский электрический седан E009. Фотографии Hongqi E009 и некоторые характеристики появились в китайских СМИ. Это уже вторая модель «зеленого» подразделение Hongqi New Energy после дебютировавшего весной EH7: она построена на платформе Tiangong, оснащена электромотором FAW и литий-железо-фосфатной батарей CATL. Портал CarNewsChina со ссылкой на локальные соцсети сообщает, что стоить E009 будет примерно 200 тысяч юаней (2,7 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня).