Электрический седан Hongqi E009: новые фотографии и характеристики

Электрический седан Hongqi E009: новые фотографии и характеристикиЭта модель будет продаваться не только в Китае, но и за его пределами
Дизайн экстерьера E009 выдержан в том же стиле, что и у «младшего» EH7, которого прочат в конкуренты Xiaomi SU7. «Девятому» же отведена роль флагмана — он чуть крупнее, его длина составляет 4,8 метра при колесной базе 2,9 метра. У седана Т-образные задние фонари, выдвижные дверные ручки и рельефная заглушка на месте радиаторной решетки. На капоте — традиционная для автомобилей Hongqi красная полоса в хромированной окантовке.
Из сертификационных документов следует, что мощность электромотора составит 282 лошадиные силы, а вот емкость батареи не приводится. Зато упоминаются другие цифры, например, два варианта снаряженной массы — 2340 и 2468 килограммов, размерность колес (235/50R18) и углы въезда и съезда (15 и 20 градусов соответственно).
Концептуальный прототип E009 показали на автосалоне в Пекине весной этого года. Тогда же появилась информация, что в серию модель пойдет осенью 2025-го, то есть через год.
Согласно планам Hongqi, к 2025 году марка будет продавать по миллиону автомобилей в год, причем основная ставка будет сделана на электрифицированные модели. К 2030-му годовой объем продаж вырастет до 1,5 миллиона машин, и 25 процентов от этого реализуют за пределами Китая. Россия, напомним, входит в число приоритетных экспортных рынков для Hongqi.