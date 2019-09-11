Китайское «Красное знамя» представило беспилотный кроссовер

Hongqi E115 — первый полноразмерный кроссовер Hongqi с электрической силовой установкой. Ее параметры неизвестны, но китайские СМИ утверждают, что вседорожник может разгоняться до «сотни» менее чем за четыре секунды, а его запас хода составляет 600 километров. Среди особенностей концепта называют полный привод, селектор режимов движения с семью профилями и автопилот четвертого уровня.

Hongqi или «Красное знамя» известна в первую очень лимузинами для партийной элиты Китая. Помимо кроссоверов, в линейке марки есть три седана: L5 с внешностью в духе ретро, пятиметровый Hongqi H7 и переднеприводная модель H5 на базе Mazda6.