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15:57

Китайское «Красное знамя» представило беспилотный кроссовер

Шоу-кар E115 может без подзарядки проехать 600 километров

Китайская премиум-марка Hongqi выставила на стенде во Франкфурте концепт кроссовера E115. Он построен на новой платформе, оборудован полным приводом, автопилотом четвертого уровня и может проехать без подзарядки до 600 километров.

Hongqi E115 — первый полноразмерный кроссовер Hongqi с электрической силовой установкой. Ее параметры неизвестны, но китайские СМИ утверждают, что вседорожник может разгоняться до «сотни» менее чем за четыре секунды, а его запас хода составляет 600 километров. Среди особенностей концепта называют полный привод, селектор режимов движения с семью профилями и автопилот четвертого уровня.

Hongqi или «Красное знамя» известна в первую очень лимузинами для партийной элиты Китая. Помимо кроссоверов, в линейке марки есть три седана: L5 с внешностью в духе ретро, пятиметровый Hongqi H7 и переднеприводная модель H5 на базе Mazda6.

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Ещё одной новинкой Hongqi стал 1400-сильный супергибрид S9. Среднемоторное купе оснастили 4,0-литровым V8 с турбонаддувом и гибридной настройкой с неизвестным количеством электромоторов. Производитель заявляет, что двухдверка разгоняется до 100 километров в час за 1,9 секунды — как Rimac C_Two.

В 2019 году Hongqi представил три новых кроссовера: HS5, HS7 и E-HS3. Пока вседорожники продаются только на внутреннем рынке, но экспансия в Европу уже готовится.