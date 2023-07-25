В России начались продажи седана Hongqi H5 и внедорожника HS5

В начальной комплектации Comfort у H5 уже имеются панорамная крыша, автоматическое включение фар, интеллектуальное управление ближним и дальним светом, вентиляция и подогрев передних кресел, двухзонный климат-контроль, а также датчик качества воздуха, штатный видеорегистратор и парковочный ассистент. Предусмотрены четыре ездовых режима (экономичный, спортивный, комфортный, индивидуальный), есть и комплекс систем безопасности.

Список оснащения более дорогой комплектации Deluxe дополнен адаптивным ближним светом, наружными зеркалами с функцией памяти положения и беспроводной зарядкой для смартфона.