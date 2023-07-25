В России начались продажи седана Hongqi H5 и внедорожника HS5

В России начались продажи седана Hongqi H5 и внедорожника HS5В течение года Hongqi намерена вывести на российский рынок от двух до четырех новых моделей
Китайская премиальная марка Hongqi запускает в России продажи седана H5 и внедорожника HS5. Новинки доступны в двух уровнях оснащения: седан стоит от 4,79 до 4,99 миллиона рублей, а кроссовер — от 4,99 до 5,59 миллиона рублей. H5 и HS5 присоединились к электрическому вседорожнику E-HS9 и флагманскому седану H9, которые поступили в продажу ранее. В пресс-службе Hongqi заявили, что до середины 2024 года на российском рынке ожидаются еще две либо четыре новые модели.
H5 — самая доступная модель в актуальной линейке Hongqi в России. Это пятиметровый седан (относится к D-классу, как, например, BMW 3-Series и Mercedes-Benz C-Class) с передним приводом, оснащенный двухлитровым мотором мощностью 218 лошадиных сил (340 Нм) и восьмидиапазонным автоматом. Заявленный автопроизводителем расход топлива в смешанном цикле составляет 6,6 литра на 100 километров, а разгон от 0 до 100 километров в час занимает у седана 7,8 секунды.
В начальной комплектации Comfort у H5 уже имеются панорамная крыша, автоматическое включение фар, интеллектуальное управление ближним и дальним светом, вентиляция и подогрев передних кресел, двухзонный климат-контроль, а также датчик качества воздуха, штатный видеорегистратор и парковочный ассистент. Предусмотрены четыре ездовых режима (экономичный, спортивный, комфортный, индивидуальный), есть и комплекс систем безопасности.
Список оснащения более дорогой комплектации Deluxe дополнен адаптивным ближним светом, наружными зеркалами с функцией памяти положения и беспроводной зарядкой для смартфона.
Кроссовер HS5 — одноклассник BMW X3 и Audi Q5. У него тот же бензиновый мотор объемом 2,0 литра на 218 сил, что и у седана H5, но сочетается он с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Кроссовер в среднем расходует 8,2 литра топлива на 100 километров и разгоняется до «сотни» за 8,7 секунды.
Уже в «базе» (комплектация Comfort) HS5 укомплектован накладками на пороги с подсветкой, вентиляцией и подогревом передних сидений, аудиосистемой Bose с 12 динамиками и парковочными датчиками спереди и сзади. Есть у него и панорамная крыша, и подогрев задних сидений, и климат-контроль. Электронные ассистенты представлены круиз-контролем, системой мониторинга «слепых» зон и системой помощи при спуске.
В «топе» (комплектация Deluxe) добавлены такие опции, как адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о выходе из занимаемой полосы и беспроводная зарядка.