Премиум-минивэн Hongqi HQ9 готов к запуску в России: раскрыто оснащение

Премиум-минивэн Hongqi HQ9 готов к запуску в России: раскрыто оснащениеМодель уже получила одобрение типа транспортного средства, так что продажи стартуют в ближайшее время
В России сертифицировали электрифицированную модификацию HQ9: у такого минивэна рядная бензиновая «турбочетверка» объемом два литра с непосредственным впрыском топлива работает в паре с мягкогибридной системой с напряжением 48 вольт. Отдача двигателя составляет 245 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента. Коробка передач — восьмиступенчатая автоматическая. С места до 100 километров HQ9 разгоняется за 9,5 секунды, а расход топлива заявлен на уровне 8,8 литра на 100 километров в смешанном цикле.
Hongqi HQ9 уступает по длине Voyah Dream и Wey 80: от бампера до бампера у него 5,2 метра, а колесная база равна 3,2 метра. Подвеска у минивэна независимая — спереди стойки Макферсон, сзади многорычажная. Во всех комплектациях предусмотрено четыре режима вождения: ECO, Comfort, Sport и Snow.
Из оснащения заявлены электрорегулировки для кресел второго ряда в 16 положениях, настраивать которые можно как кнопками, так и через сенсорную панель. Есть в списке встроенная система массажа, сдвижной подлокотник с электроприводом и панорамная крыша с люком.
В конце прошлого года в Россию привезли небольшую партию минивэнов HQ9, которые продавали по цене от 7 890 000 рублей. Сколько будет стоить сертифицированная модель, пока неизвестно.
Помимо HQ9 к запуску готовится кроссовер HS7. В первом полугодии гамму пополнит также лифтбек H6, относящийся к D-классу, и роскошный седан L1. Последний — это флагман гражданской линейки Hongqi, который в Китае стоит примерно как Mercedes-Maybach S-Class.