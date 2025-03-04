Премиум-минивэн Hongqi HQ9 готов к запуску в России: раскрыто оснащение

Из оснащения заявлены электрорегулировки для кресел второго ряда в 16 положениях, настраивать которые можно как кнопками, так и через сенсорную панель. Есть в списке встроенная система массажа, сдвижной подлокотник с электроприводом и панорамная крыша с люком.

В конце прошлого года в Россию привезли небольшую партию минивэнов HQ9, которые продавали по цене от 7 890 000 рублей. Сколько будет стоить сертифицированная модель, пока неизвестно.