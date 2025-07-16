228 сил и 1400 километров хода: Hongqi обновил гибридный HS3

Hongqi представил гибридный HS3 осенью прошлого года. «Одноклассник» Lexus NX из Китая получил 1,5-литровый бензиновый турбомотор и электродвигатель, развивающий 190 сил и 280 Нм крутящего момента. С обновлением состав установки остался прежним, однако электромотор теперь выдает 228 сил, а крутящий момент вырос до 565. С места до «сотни» кроссовер разгоняется за 7,6 секунды вместо 8,6. Расход топлива на 100 километров пути — 4,6 литра.

Подрос запас хода: HS3 способен преодолеть на полном баке и полностью заряженной батарее до 1400 километров, причем по циклу WLTC. Изменилась ли ее емкость (ранее 18,4 киловатт-часа), Hongqi не уточняет. Только на электротяге гибрид проедет 117 километров, но уже по китайскому циклу CLTC.