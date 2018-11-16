Китайцы сделали роскошный кроссовер на базе Toyota Crown

Прообразом для нового кроссовера послужил концепт-кар Hongqi Concept-S двухлетней давности, представленный на Пекинском автосалоне 2016 года. При этом серийный автомобиль отличается от прототипа многими деталями: узкие LED-фары уступили место более традиционной оптике, стойки крыши стоят вертикальнее, а профиль получился не таким динамичным. Основные черты кроссовера — это огромная решетка радиатора с фамильными для марки вертикальными прутьями, C-образные ходовые огни и боковины простой формы.
По данным китайской прессы, в основе кроссовера лежит платформа большого седана Hongqi H7 образца 2013 года. Он, в свою очередь, построен на базе Toyota Crown Majesta пятого поколения.
Под капотом — шестицилиндровый двигатель CA6GV30TD: это трехлитровая «шестерка» собственной конструкции с непосредственным впрыском и турбонаддувом. Его максимальная мощность составляет 338 лошадиных сил, пиковый момент — 445 Нм. В паре с ним работает 8-ступенчатый «автомат» японской фирмы Aisin. Привод — на все колеса.
Салон кроссовера на выставке так и не показали, но шпионские фотографии дают о нем полное впечатление. Внутри строгая панель приборов с горизонтальным формообразованием, обилие дерева и кожи — обычной и перфорированной. Фурнитура хромированная, а кресла и дверные панели украшены ромбовидной прострочкой.
В 2015 году марка Hongqi уже показывала угловатый люкс-внедорожник LS5 на основе Toyota Land Cruiser, но в серию машина так и не пошла. Сейчас в модельной линейке «Красного знамени» есть три автомобиля — все седаны: это огромный 12-цилиндровый седан Hongqi L5 с внешностью в ретро-духе, предназначенный для партийных функционеров высшего уровня, пятиметровый Hongqi H7 на базе Toyota Crown Majesta и переднеприводная модель Hongqi H5 за базе Mazda6. Скоро должен поступить в продажу и среднеразмерный электрический кроссовер Hongqi E-HS3, анонсированный минувшей весной на Пекинском автосалоне.
В этом году глава КНР Си Цзиньпин пересел на новую машину — им стал бронированный седан Hongqi N501. Судя по внешности, он создан на базе Hongqi L5, но у него другой передок, а под капотом — турбированный V8 вместо «атмосферника» V12. Ну а парады глава компартии Китая по-прежнему принимает на удлинённом 12-цилиндровом лимузине Hongqi HQE.