Китайцы сделали роскошный кроссовер на базе Toyota Crown

По данным китайской прессы, в основе кроссовера лежит платформа большого седана Hongqi H7 образца 2013 года. Он, в свою очередь, построен на базе Toyota Crown Majesta пятого поколения.

Под капотом — шестицилиндровый двигатель CA6GV30TD: это трехлитровая «шестерка» собственной конструкции с непосредственным впрыском и турбонаддувом. Его максимальная мощность составляет 338 лошадиных сил, пиковый момент — 445 Нм. В паре с ним работает 8-ступенчатый «автомат» японской фирмы Aisin. Привод — на все колеса.