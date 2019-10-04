Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
10:35

Посмотрите на Aurus по-китайски — новый лимузин лидера КНР

Автомобиль председателя КНР Си Цзиньпиня дебютировал на военном параде

© Лимузин Hongqi L9`2019
Председатель Китая Си Цзиньпин принял парад, посвященный 70-летней годовщине основания Китайской Народной Республики. Передвигался генсек на новом лимузине Hongqi L9.

Hongqi (в переводе с китайского — «красное знамя») — аналог российской марки Aurus. Китайский бренд принадлежит государственному концерну FAW и выпускает правительственные автомобили для местной элиты с 1958 года.

По сравнению с предшественником Hongqi HQE, новинка сменила рамную конструкцию на несущий кузов. Кроме того, изменились пропорции, доработан кузов и салон. Хотя внешне автомобиль очень похож на лимузин Hongqi HQE образца 2009 года, и даже сохранил дизайн с ретромотивами, экстерьер модели L9 разработан заново. Разница проявляется в увеличенной площади остекления, более длинной базе, изменённой конструкции топливного бака, низко расположенном пороге и наклоне лобового стекла.

>
Reload
1 / 4

«Старый» лимузин Hongqi HQE 2009 модельного года

Традиционный для китайских парадных машин люк по-прежнему сочетается с бронированным кузовом. Механизм открывания задних дверей против хода движения а-ля Rolls-Royce остался без изменений, как и дизайн девятиспицевых колёсных дисков.

>
Reload
1 / 4

Интерьер Hongqi L5 2014 модельного года

Инсайдеры утверждают, что под капотом нового лимузина сохранился прежний V12 объёмом 6,0 литров. На модели HQE мотор выдавал 480 лошадиных сил. Вполне вероятно, что салон Hongqi L9 сделан по аналогии с «младшим» седаном L5 — аналоговые клавиши уступили место сенсорам, а традиционные приборы заменили на цифровую панель.

В ходе зарубежных визитов китайский лидер использует другой лимузин — Hongqi N501. Модель отсутствует в китайской гамме Hongqi и официальной информации об этом автомобиле нет.

Журналисты из Поднебесной предполагают, что «пятьсот первый» спроектирован на основе удлинённой Audi A6 предыдущего поколения, а под капотом бронированной версии установлен 4,0-литровый V8, разработанный на основе двигателя Toyota.

Источник: AMuS