Посмотрите на Aurus по-китайски — новый лимузин лидера КНР

В ходе зарубежных визитов китайский лидер использует другой лимузин — Hongqi N501. Модель отсутствует в китайской гамме Hongqi и официальной информации об этом автомобиле нет.

Журналисты из Поднебесной предполагают, что «пятьсот первый» спроектирован на основе удлинённой Audi A6 предыдущего поколения, а под капотом бронированной версии установлен 4,0-литровый V8, разработанный на основе двигателя Toyota.