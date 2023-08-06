Hongqi начала продажи нового трехрядного пятиметрового кроссовера

Hongqi HS7 способен разменять с места 100 километров в час за 8,5-8,8 секунды, а расход бензина АИ-95 в смешанном цикле не превышает 8,2 литра на 100 километров (WLTC). В будущем у кроссовера может появиться шестицилиндровая версия, а вот пневмоподвеска пока не обещана, хотя у предшественника она была.