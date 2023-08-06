Hongqi начала продажи нового трехрядного пятиметрового кроссовера

Hongqi начала продажи нового трехрядного пятиметрового кроссовераБольшой вседорожник HS7 сменил поколение, подешевев на шесть процентов
Стартовали продажи нового трехрядного кроссовера Hongqi. На китайский рынок вышел полноразмерный Hongqi HS7 второго поколения. Новинка перешла на платформу с поперечным расположением двигателя и базовым передним приводом, однако габариты внушительные: длина/ширина/высота равны соответственно 4995/1960/1760 миллиметрам. Китайский аналог Toyota Highlander может быть с пяти-, шести- или семиместным салоном, цена — от 260 тысяч юаней.
Китайским журналистам показали семиместный вариант в топ-комплектации с двухцветным кузовом, 20-дюймовыми дисками, кожаным салоном, перфорированными креслами, акустикой с 12 динамиками и панорамной крышей. Однако будут и версии попроще с двумя рядами сидений, 18-дюймовыми колёсами и упрощенной аудиосистемой.
я выбрал вместо рекламы.
На старте продаж техника безальтернативна: под капотом 2,0-литровый бензиновый турбомотор (252 лошадиные силы, 380 Нм), который дополнен 48-вольтовым стартер-генератором и сочетается с классическим 8-ступенчатым автоматом. Есть вариант с полным приводом с электронноуправляемой муфтой сзади.
Hongqi HS7 способен разменять с места 100 километров в час за 8,5-8,8 секунды, а расход бензина АИ-95 в смешанном цикле не превышает 8,2 литра на 100 километров (WLTC). В будущем у кроссовера может появиться шестицилиндровая версия, а вот пневмоподвеска пока не обещана, хотя у предшественника она была.
Компания Hongqi планирует экспансию в Россию, и кроссовер HS7 тоже вполне может официально появиться в нашей стране. Китайские цены варьируются в диапазоне от 260 до 336 тысяч юаней (эквивалент 3,45-4,48 миллиона рублей), но в нашей стране новинка окажется дороже минимум вдвое.