Hongqi резко снизил цены в России. Разница — до 1,8 миллиона рублей

Hongqi резко снизил цены в России. Разница — до 1,8 миллиона рублейИзменилась стоимость пять моделей китайской марки, принадлежащей FAW
Городской кроссовер HS3 теперь оценивается в 3 390 000 рублей в комплектации Comfort со 1,5-литровым мотором на 156 лошадиных сил и в 3 990 000 рублей за версию Deluxe с двухлитровым агрегатом мощностью 245 сил. Раньше цена модели стартовала с 3 990 000 рублей.
C 5 390 000 рублей до 4 590 000 снизилась стартовая стоимость обновленного среднеразмерного кроссовера HS5, который оснащается 245-сильным мотором 2.0. Новая цена в топ-варианте Deluxe — 5 190 000 рублей.
Дореформенный HS5 с 224-сильной «турбочетверкой» теперь можно купить за 3 290 000 рублей в «базе» и за 3 590 000 рублей в исполнении Deluxe. Прежде цена стартовала с 4 590 000 рублей.
Электрический кроссовер E-HS9 подешевел до 7 700 000 рублей. Наконец, цена на флагманский седан H9, предлагаемый с 245-сильным агрегатом, снизилась с 7 790 000 рублей до 6 300 000 рублей за единственное исполнение Deluxe.
Вместе с тем Hongqi подтвердил расширение российской линейки. К концу года в ней будет числиться 10 моделей, включая новый лифтбек H6, крупноразмерный кроссовер HS7 и люксовый седан L1.