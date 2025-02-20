Hongqi резко снизил цены в России. Разница — до 1,8 миллиона рублей

Городской кроссовер HS3 теперь оценивается в 3 390 000 рублей в комплектации Comfort со 1,5-литровым мотором на 156 лошадиных сил и в 3 990 000 рублей за версию Deluxe с двухлитровым агрегатом мощностью 245 сил. Раньше цена модели стартовала с 3 990 000 рублей.

C 5 390 000 рублей до 4 590 000 снизилась стартовая стоимость обновленного среднеразмерного кроссовера HS5, который оснащается 245-сильным мотором 2.0. Новая цена в топ-варианте Deluxe — 5 190 000 рублей.