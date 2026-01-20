Hongqi раскрыл детали новой гибридной платформы Honghu

Одна из модификаций платформы позволяет преодолеть до 170 километров исключительно на электротяге. Для подзарядки аккумулятора с 20% до 80% при сверхбыстрой зарядке требуется всего 13–14 минут.

Высокий общий КПД силовой установки достигается за счет эффективности электродвигателя и трансмиссии. Гибридная система также включает 1,5-литровый бензиновый двигатель с рекордным тепловым КПД 45,21%, что в сумме обеспечивает заявленный расход топлива около 3,75 л/100 км по циклу CLTC.

В полноприводной версии с тремя агрегатами (ДВС и два электромотора) автомобиль на этой платформе способен разогнаться с 0 до 100 км/ч всего за 4 секунды.

Платформа оснащена интеллектуальной системой управления энергией, которая самостоятельно выбирает оптимальный режим движения для экономии топлива. Система адаптирована для работы в экстремальных условиях, включая морозы до -40 °C.

Безопасности батареи уделено особое внимание. Высоковольтная АКБ получила расширенную защиту от воды и способна выдержать длительное погружение, прокол, сдавливание и воздействие открытого огня. Дополнительный контроль обеспечивает облачная система мониторинга, отслеживающая состояние батареи в реальном времени.

Первой серийной моделью на базе Honghu стал кроссовер Hongqi HS6 PHEV. Компания также объявила о старте серийного производства ключевого компонента платформы — силовой батареи, разработанной с фокусом на сверхбыструю зарядку и многоуровневую защиту.

Ранее сообщалось, что в России беспрецедентно подорожал седан Hongqi H9.