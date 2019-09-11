Китайцы показали супергибрид, который быстрее Bugatti Chiron

Гиперкар Hongqi S9 представляет собой среднемоторное купе с углепластиковым кузовом. Его приводит в движение гибридная силовая установка на основе бензинового 4,0-литрового V8 с турбонаддувом. Характеристики силового агрегата и конфигурация электромоторов не разглашаются, известна лишь совокупная отдача системы — более 1400 лошадиных сил. Заявленные динамические характеристики в FAW пока ничем не подтвердили.
В переводе с китайского Hongqi означает «красное знамя» и название бренда обыгрывается в дизайне гиперкара S9. Красная линия проходит вдоль автомобиля от носа до заднего бампера, в стиле вымпела оформлены фонари. Кроме того, на мотивы из Поднебесной указывают логотипы и дизайн колёсных дисков.
Бренд Hongqi — китайский аналог российской марки Aurus. «Красное знамя» выпускает правительственные автомобили для местной элиты с 1958 года. Сегодня Генеральный Секретарь Компартии КНР передвигается на лимузине Hongqi HQE.
В концерне FAW подчёркивают, что у концепт-кара Hongqi S9 есть перспективы серийного выпуска, однако сроки начала производства пока не разглашаются.
В 2019 году бренд Hongqi на подъёме: за девять месяцев гамма моделей пополнилась тремя новыми кроссоверами HS5, HS7 и E-HS3, однако пока вседорожники продаются только на внутреннем рынке. Экспансия в Европу уже готовится, но до конкретики в виде развития дилерской сети дело ещё не дошло.