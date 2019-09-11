Китайцы показали супергибрид, который быстрее Bugatti Chiron

В концерне FAW подчёркивают, что у концепт-кара Hongqi S9 есть перспективы серийного выпуска, однако сроки начала производства пока не разглашаются.

В 2019 году бренд Hongqi на подъёме: за девять месяцев гамма моделей пополнилась тремя новыми кроссоверами HS5, HS7 и E-HS3, однако пока вседорожники продаются только на внутреннем рынке. Экспансия в Европу уже готовится, но до конкретики в виде развития дилерской сети дело ещё не дошло.