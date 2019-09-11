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10:09

Китайцы показали супергибрид, который быстрее Bugatti Chiron

Концепт-кар Hongqi S9 представили на Франкфуртском автосалоне

Дочерняя марка китайского концерна FAW, компания Hongqi, привезла на выставку во Франкфурте прототип нового гибридного гиперкара. Производитель заявляет, что первую «сотню» S9 разменяет за 1,9 секунды — почти на 0,6 секунды быстрее, чем Bugatti Chiron, — а максимальная скорость новинки превышает 400 километров в час.

Гиперкар Hongqi S9 представляет собой среднемоторное купе с углепластиковым кузовом. Его приводит в движение гибридная силовая установка на основе бензинового 4,0-литрового V8 с турбонаддувом. Характеристики силового агрегата и конфигурация электромоторов не разглашаются, известна лишь совокупная отдача системы — более 1400 лошадиных сил. Заявленные динамические характеристики в FAW пока ничем не подтвердили.

В переводе с китайского Hongqi означает «красное знамя» и название бренда обыгрывается в дизайне гиперкара S9. Красная линия проходит вдоль автомобиля от носа до заднего бампера, в стиле вымпела оформлены фонари. Кроме того, на мотивы из Поднебесной указывают логотипы и дизайн колёсных дисков.

Бренд Hongqi — китайский аналог российской марки Aurus. «Красное знамя» выпускает правительственные автомобили для местной элиты с 1958 года. Сегодня Генеральный Секретарь Компартии КНР передвигается на лимузине Hongqi HQE.

В концерне FAW подчёркивают, что у концепт-кара Hongqi S9 есть перспективы серийного выпуска, однако сроки начала производства пока не разглашаются.

В 2019 году бренд Hongqi на подъёме: за девять месяцев гамма моделей пополнилась тремя новыми кроссоверами HS5, HS7 и E-HS3, однако пока вседорожники продаются только на внутреннем рынке. Экспансия в Европу уже готовится, но до конкретики в виде развития дилерской сети дело ещё не дошло.