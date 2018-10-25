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25 октября, 9:53

Для Кена Блока построили дрифт-пикап Ford F-150

Новый автомобиль дебютирует в юбилейном, десятом выпуске Gymkhana

Кен Блок и команда The Hoonigans представили новый дрифт-кар, который дебютирует в очередном, десятом эпизоде серии Gymkhana. Для юбилейного выпуска совместно с фирмой Detroit Speed был построен Hoonitruck, кастомный пикап, внешне напоминающий Ford F-150 образца 1977 года.

Как и 1400-сильный Hoonicorn, Hoonitruck построен вокруг индивидуально спроектированного шасси с трубчатой рамой. Кузовные панели, вероятно, частично позаимствованы у оригинально Ford F-150. Пикап оснащен системой полного привода, как у раллийных машин, и твин-турбо двигателем V6 EcoBoost, доработанным Ford Performance.

Отдача 3,5-литрового агрегата, позаимствованного у лемановского Ford GT, составляет 927 лошадиных сил и 952 Нм крутящего момента. Одна из его особенностей — напечатанный на 3D-принтере впускной коллектор. Двигатель совмещен с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач Sadev.

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Предыдущей автомобиль Кена Блока — выполненный в стиле Ford Mustang 1965 года Hoonicorn — построили в сотрудничестве с дрифтером Вон Гиттин-младшим и его фирмой RTR, а также компанией ASD Motorsports. Дрифт-кар оснастили 6,7-литровым восьмицилиндровым гоночным двигателем Roush-Yates, шестиступенчатой трансмиссией Sadev и гидравлическим «ручником».

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