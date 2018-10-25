Для Кена Блока построили дрифт-пикап Ford F-150

Как и 1400-сильный Hoonicorn, Hoonitruck построен вокруг индивидуально спроектированного шасси с трубчатой рамой. Кузовные панели, вероятно, частично позаимствованы у оригинально Ford F-150. Пикап оснащен системой полного привода, как у раллийных машин, и твин-турбо двигателем V6 EcoBoost, доработанным Ford Performance.
Отдача 3,5-литрового агрегата, позаимствованного у лемановского Ford GT, составляет 927 лошадиных сил и 952 Нм крутящего момента. Одна из его особенностей — напечатанный на 3D-принтере впускной коллектор. Двигатель совмещен с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач Sadev.
Предыдущей автомобиль Кена Блока — выполненный в стиле Ford Mustang 1965 года Hoonicorn — построили в сотрудничестве с дрифтером Вон Гиттин-младшим и его фирмой RTR, а также компанией ASD Motorsports. Дрифт-кар оснастили 6,7-литровым восьмицилиндровым гоночным двигателем Roush-Yates, шестиступенчатой трансмиссией Sadev и гидравлическим «ручником».