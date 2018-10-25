Для Кена Блока построили дрифт-пикап Ford F-150

Предыдущей автомобиль Кена Блока — выполненный в стиле Ford Mustang 1965 года Hoonicorn — построили в сотрудничестве с дрифтером Вон Гиттин-младшим и его фирмой RTR, а также компанией ASD Motorsports. Дрифт-кар оснастили 6,7-литровым восьмицилиндровым гоночным двигателем Roush-Yates, шестиступенчатой трансмиссией Sadev и гидравлическим «ручником».