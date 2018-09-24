Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
15:03

Audi воскресит марку «Хорьх» для конкуренции с Maybach

Роскошные седаны построят на базе удлиненного A8 L

Поделиться

Audi может воскресить имя Horch в течение ближайших нескольких лет. Его получат ультрароскошные версии седана A8, которые будут конкурировать с Mercedes-Maybach S-Class. Об этом со ссылкой на источники внутри компании сообщает Automotive News.

По данным издания, Audi A8 Horch построят на базе удлиненного A8 L. Седаны будут отличаться богатым оснащением, колесными дисками особого дизайна и логотипами «Хорьх» на задних стойках. В качестве силовой установки могут использоваться твин-турбо двигатель V8 или агрегат W12 объемом 6,0 литра от Bentley Continental GT.

Новинка может появиться на рынке через два или три года, когда произойдет обновление машин текущего поколения. При этом выделять «Хорьхи» в отдельную марку руководство Audi не планирует: опыт Mercedes-Benz с Maybach показал, что объемы продаж таких машин гораздо ниже прогноза.

Под маркой Horch, в 30-х годах входящей, как и Audi, в состав концерна Auto Union, выпускались автомобили премиум-класса. В марте 1940 года производство гражданских автомобилей было прекращено и компания занялась выпуском машин для нужд немецкой армии. После Второй мировой была образована новая компания Auto Union GmbH, которую в 1964 году выкупил Volkswagenwerk AG. До середины 1980 годов права на марку Horch принадлежали Daimler-Benz.

Источник: Automotive News
Теги:

Поделиться

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...