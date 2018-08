Амиши запустили собственный Uber. С лошадью и каретой

Представитель общины амишей Тимоти Хохстедлер из Мичигана запустил в окрестностях деревни Колон собственный аналог «Убера». Для перевозки пассажиров он использует карету, а чтобы поймать такси нужно по старинке голосовать около дороги, так как использование смартфонов запрещено. Об этом сообщает WWMT News.

Амиши — религиозное движение, основанное на буквальном и строгом толковании Библии. Общины амишей, как правило, живут в изоляции и сознательно отказываются от современных технологий.

Хохстедлер назвал свой сервис Amish Uber. За пять долларов он готов подвести местного жителя или туриста до дома или прокатить по окрестностям Колона. При этом по словам Хохстедлера, за эту сумму пассажиры получают нечто большее, чем просто поездку: как правило, его услугами пользуются те, кто по тем или иным причинам не может сесть за руль автомобиля.

Видео: WWMT News

Несмотря на название сервиса, Хохстедлер никак не связан с Uber. В интервью агентству WWMT News он сказал, что райдшеринг стал частью современного мира, и теперь нечто подобное есть и у амишей.

