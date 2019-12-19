Хот-род Lamborghini продадут на аукционе

Основой кастома стали шасси и кузов оригинальной «Эспады». От итальянского купе рэт-роду достался и 3,9-литровый «атмосферник» V12, изначальной выдававший 350 лошадиных сил и 394 Нм момента. В Danton Art Kustoms сохранили главные атрибуты хот-родов, но внесли в облик машины современные нотки. Например, боковые воздухозаборники заимствованы у Lamborghini Reventon.
В ширину кастомная Espada насчитывает 2,5 метра. Колеса Govad G67 RUMI Special Edition размерностью 19 дюймов спереди и 20 сзади обуты в покрышки Michelin Pilot Sport 4 S. Салон полностью новый, а оригинальные эмблемы заменены на мечи матадора.
Среди других проектов Danton Arts Kustoms есть хот-род на базе Porsche 911 Targa. Автомобиль оснащен турбодвигателем V8, полностью переделанным салоном со стальными креслами и необычной системой впуска с интегрированным в правую фару воздушным фильтром.