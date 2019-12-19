Хот-род Lamborghini продадут на аукционе

Хот-род Lamborghini Espada от французской фирмы Danton Art Kustoms выставили на продажу. Шоу-кар собираются продать на аукционе Mecum за 200-250 тысяч долларов или 12,5–15,6 миллиона рублей. Торги пройдут в январе следующего года.