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17:08

Хот-род Lamborghini продадут на аукционе

Оценочная стоимость лота — 200–250 тысяч долларов

Алексей Носаченко
Хот-род Lamborghini Espada от французской фирмы Danton Art Kustoms выставили на продажу. Шоу-кар собираются продать на аукционе Mecum за 200-250 тысяч долларов или 12,5–15,6 миллиона рублей. Торги пройдут в январе следующего года.

Основой кастома стали шасси и кузов оригинальной «Эспады». От итальянского купе рэт-роду достался и 3,9-литровый «атмосферник» V12, изначальной выдававший 350 лошадиных сил и 394 Нм момента. В Danton Art Kustoms сохранили главные атрибуты хот-родов, но внесли в облик машины современные нотки. Например, боковые воздухозаборники заимствованы у Lamborghini Reventon.

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В ширину кастомная Espada насчитывает 2,5 метра. Колеса Govad G67 RUMI Special Edition размерностью 19 дюймов спереди и 20 сзади обуты в покрышки Michelin Pilot Sport 4 S. Салон полностью новый, а оригинальные эмблемы заменены на мечи матадора.

Среди других проектов Danton Arts Kustoms есть хот-род на базе Porsche 911 Targa. Автомобиль оснащен турбодвигателем V8, полностью переделанным салоном со стальными креслами и необычной системой впуска с интегрированным в правую фару воздушным фильтром.

Источник: Mecum