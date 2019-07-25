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18:28

Видео: провальная попытка пересечь залив на реактивном ховерборде

Создатель устройства решил пролететь над Ла-Маншем

© zapata.com
25 июля француз Фрэнки Запата впервые взлетел над Ла-Маншем на ховерборде собственной разработки, намереваясь пересечь залив. Свои шансы на успех он оценил примерно в 30 процентов.

Дело в том, что ховерборд не приспособлен для продолжительного использования, а расстояние от одного берега до другого достигает 35 километров. По расчетам Запаты, «дорога» должна была занять примерно полчаса, высота полета – около 20 метров над уровнем воды, а максимальная скорость – до 140 километров в час. На полпути француз должен был совершить посадку на палубе судна, чтобы пополнить запас топлива в переносном баке на 37 литров.

Однако задумка провалилась: при подлете к катеру Запата рухнул в воду. По одной из версий, причиной стали сильные волны. Впрочем, неудача не остановила француза – после спасения он заявил, что позже намерен предпринять еще одну попытку.

Источник: Le Parisien

Еще в 2015 году свою версию ховерборда представила компания Lexus. Доска может летать над магнитным покрытием – такое имеется в специальном «ховер-парке» в Барселоне. Магнитное поле, взаимодействуя со сверхпроводниками, заключенными в специальных криокамерах, поддерживает расстояние между ховербордом и поверхностью, позволяя ему парить над землей.