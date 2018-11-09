У полиции Дубая появился первый летающий мотоцикл

CNN также цитирует главного редактора журнала Aerospace Тима Робинсона, который считает возможности ховербайков «весьма ограниченными», и особенно для эксплуатации службами правопорядка. Все упирается в существующие батарейные технологии, которые пока не позволяют увеличить продолжительность полета. Работа над новыми типами силовых установок уже ведется, и Hoversurf обещает оснастить ими будущие модели ховербайков.

Летающий электромотоцикл для полиции Hoversurf показал на выставке GITEX в 2017 году. Ховербайк оснащен батарей емкостью 12,3 киловатт-часа и способен работать в режиме дрона до 40 минут без подзарядки. С пилотом S3 может находиться в воздухе до 25 минут.