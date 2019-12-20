Названы популярные способы угона автомобилей в Москве

Говоря о спецоборудовании угонщиков, в ведомстве напомнили о так называемых «удочках» – удлинителе штатного ключа. Такой метод применяется при похищении автомобилей с системой бесключевого доступа (Keyless Entry).
Используется следующая схема угона: например, водитель оставил машину на подземной парковке торгового центра и отправился за покупками. Его «ведет» один из преступников и с помощью специального устройства передает электронный сигнал ключа, который лежит в кармане автовладельца, своему сообщнику, поджидающему у двери автомобиля. При этом радиус действия «удочки» может достигать трех километров.
В ведомстве рассказали, что второй по популярности метод вскрытия автомобильных замков – механический (например, разбивают окно). На третьем месте – применение дубликата ключа, а замыкает рейтинг угон машин с помощью эвакуатора. Последний способ предполагает наличие «липовых» документов для эвакуации.