Названы популярные способы угона автомобилей в Москве

Говоря о спецоборудовании угонщиков, в ведомстве напомнили о так называемых «удочках» – удлинителе штатного ключа. Такой метод применяется при похищении автомобилей с системой бесключевого доступа (Keyless Entry).

Используется следующая схема угона: например, водитель оставил машину на подземной парковке торгового центра и отправился за покупками. Его «ведет» один из преступников и с помощью специального устройства передает электронный сигнал ключа, который лежит в кармане автовладельца, своему сообщнику, поджидающему у двери автомобиля. При этом радиус действия «удочки» может достигать трех километров.