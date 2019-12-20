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10:51

Названы популярные способы угона автомобилей в Москве

МВД поделилось статистикой по угонам в столице

Лиза Будрина
За 2019 год в Москве похитили 1754 машины, что на четверть меньше показателя прошлого года. Наибольшее количество угонов пришлось на модели марок Toyota, Kia, Hyundai и ВАЗ. Чаще всего преступники применяют специальные устройства для вскрытия замков и отключения сигнализации, но иногда прибегают и к другим способам взлома, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Говоря о спецоборудовании угонщиков, в ведомстве напомнили о так называемых «удочках» удлинителе штатного ключа. Такой метод применяется при похищении автомобилей с системой бесключевого доступа (Keyless Entry).

Используется следующая схема угона: например, водитель оставил машину на подземной парковке торгового центра и отправился за покупками. Его «ведет» один из преступников и с помощью специального устройства передает электронный сигнал ключа, который лежит в кармане автовладельца, своему сообщнику, поджидающему у двери автомобиля. При этом радиус действия «удочки» может достигать трех километров.

В ведомстве рассказали, что второй по популярности метод вскрытия автомобильных замков – механический (например, разбивают окно). На третьем месте – применение дубликата ключа, а замыкает рейтинг угон машин с помощью эвакуатора. Последний способ предполагает наличие «липовых» документов для эвакуации.

Источник: РИА «Новости»