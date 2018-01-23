Появились первые фотографии обновленного кроссовера Honda HR-V

В Сети появились сканы брошюры, на которых изображен обновленный кроссовер Honda HR-V. Дизайн машины выполнили в стилистке последних моделей марки и оснастили светодиодной оптикой, сообщает портал Paultan.

Компактный вседорожник Honda HR-V (на некоторых рынках модель продается под названием Vezel) построен на платформе хэтчбека Jazz. В зависимости от рынка модель может быть передне- или полноприводной. В гамму двигателей кроссовера входят бензиновые, дизельные и гибридные агрегаты.

Дорестайлинговый Honda HR-V

Европейская версия HR-V доступна с 1,5-литровым бензиновым мотором или дизелем объемом 1,6 литра. Отдача агрегатов 130 (155 Нм) и 120 лошадиных сил (300 Нм) соответственно. Бензиновый двигатель может сочетаться с «механикой» или «автоматом», дизель — только с механической трансмиссией.

На японском рынке компактный вседорожник также оснащается гибридной силовой установкой. В ее состав входит полуторалитровая «четверка» мощностью 132 лошадиных силы и 156 Нм крутящего момента, а также электромотор мощностью 30 лошадиных сил (160 Нм). Коробка — вариатор.

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