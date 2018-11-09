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17:35

Для австралийцев подготовили Chevrolet Colorado со спортивным уклоном

Представлен спортпикап от заводского ателье марки Holden

Заводское ателье австралийской марки Holden – HSV (Holden Special Vehicles) – представило лимитированную версию пикапа Colorado, которая получила название Sportscat R. Это вариант одноименного среднеразмерного пикапа марки Chevrolet, но в версии для австралийского рынка.

Пикап предлагается исключительно в черном цвете. Большинство отличий от обычной серийной модели — косметические: сетчатая решетка радиатора, бампер с лаково-черной вставкой внизу, дуга за кабиной, заметный горб на капоте и ярко-красные акценты по всему кузову.

Кроме того, в салоне установлены спортивные кресла с комбинированной обивкой из кожи и замши и руль с красной прострочкой. 18-дюймовые колеса — кованые, с внедорожной резиной Cooper Zeon LTZ Pro Sports. Ходовая часть дополнена тормозами AP Racing. Под капотом — 200-сильный дизель Duramax 2.8 в паре с шестиступенчатым «автоматом».

Пикап выпустят небольшой партией в 100 экземпляров.

Пикап Chevrolet Colorado собирают на двух заводах в Таиланде и США. Под этим названием выпускается две родственные модели, отличающиеся силовыми агрегатами и внешностью. На той же базе создан внедорожник Chevrolet TrailBlazer, который несколько лет продавался в России. Кроме того, на заводе в Таиланде выпускается пикап Isuzu D-Max с таким же шасси и кабиной, но иным набором моторов.

Подразделение Holden Special Vehicles на протяжении всей своей 30-летней истории занималось созданием «заряженных» версий больших седанов Holden Commodore. Но в 2017 году Holden прекратил производство модели Commodore и закрыл свой завод в Австралии. В результате HSV пришлось переключаться на доработку пикапов.

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