Для австралийцев подготовили Chevrolet Colorado со спортивным уклоном

Пикап предлагается исключительно в черном цвете. Большинство отличий от обычной серийной модели — косметические: сетчатая решетка радиатора, бампер с лаково-черной вставкой внизу, дуга за кабиной, заметный горб на капоте и ярко-красные акценты по всему кузову.
Кроме того, в салоне установлены спортивные кресла с комбинированной обивкой из кожи и замши и руль с красной прострочкой. 18-дюймовые колеса — кованые, с внедорожной резиной Cooper Zeon LTZ Pro Sports. Ходовая часть дополнена тормозами AP Racing. Под капотом — 200-сильный дизель Duramax 2.8 в паре с шестиступенчатым «автоматом».
Пикап выпустят небольшой партией в 100 экземпляров.
Пикап Chevrolet Colorado собирают на двух заводах в Таиланде и США. Под этим названием выпускается две родственные модели, отличающиеся силовыми агрегатами и внешностью. На той же базе создан внедорожник Chevrolet TrailBlazer, который несколько лет продавался в России. Кроме того, на заводе в Таиланде выпускается пикап Isuzu D-Max с таким же шасси и кабиной, но иным набором моторов.
Подразделение Holden Special Vehicles на протяжении всей своей 30-летней истории занималось созданием «заряженных» версий больших седанов Holden Commodore. Но в 2017 году Holden прекратил производство модели Commodore и закрыл свой завод в Австралии. В результате HSV пришлось переключаться на доработку пикапов.