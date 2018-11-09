Для австралийцев подготовили Chevrolet Colorado со спортивным уклоном

Кроме того, в салоне установлены спортивные кресла с комбинированной обивкой из кожи и замши и руль с красной прострочкой. 18-дюймовые колеса — кованые, с внедорожной резиной Cooper Zeon LTZ Pro Sports. Ходовая часть дополнена тормозами AP Racing. Под капотом — 200-сильный дизель Duramax 2.8 в паре с шестиступенчатым «автоматом».

Пикап выпустят небольшой партией в 100 экземпляров.

Пикап Chevrolet Colorado собирают на двух заводах в Таиланде и США. Под этим названием выпускается две родственные модели, отличающиеся силовыми агрегатами и внешностью. На той же базе создан внедорожник Chevrolet TrailBlazer, который несколько лет продавался в России. Кроме того, на заводе в Таиланде выпускается пикап Isuzu D-Max с таким же шасси и кабиной, но иным набором моторов.