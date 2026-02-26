Huawei оформила патент на два автомобильных логотипа в России

Согласно документам, заявки на регистрацию были поданы компанией «Хуавей Текнолоджиз и Ко.» из Китая еще в январе 2025 года. Решение о регистрации вступило в силу в феврале 2026-го. Оба знака представляют собой графические изображения в виде серых многоугольников.

Права на логотипы будут действовать до января 2035 года. Они зарегистрированы по 12-му классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который охватывает непосредственно транспортные средства, а также их детали, принадлежности и аксессуары.

Сама по себе регистрация товарного знака не означает немедленного начала продаж автомобилей под маркой Huawei, но является важным юридическим шагом, защищающим бренд.

