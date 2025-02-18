Объявлены сроки появления первого электрокара Huawei и SAIC

Yicai со ссылкой на собственные источники приводит другую информацию: за основу первой модели марки Shangjie возьмут автомобиль принадлежащего SAIC бренда Roewe. Ей прочат технологии «умного» вождения от Huawei и две полностью электрические версии. Стоить новинка будет 150-250 тысяч юаней (1,8- 3,1 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня), что сделает ее самой доступной в линейке Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA) — дочерней структуры Huawei, занимающейся автомобилями.

Вторая же модель Shangjie будет уже полностью самостоятельной, ее разработают с нуля.