Компания подготовила последнюю спецверсию модели

Пульс

Последний суперкар Pagani Huayra сделают похожим на болид Льюиса Хэмилтона

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13 апреля 2018

Компания Pagani построила последний экземпляр суперкара Huayra в специальной модификации под названием L’Ultimo. Автомобиль сделан по заказу Бретта Дэвида – руководителя дилерского центра Prestige Imports в Майями, занимающегося импортом Lamborghini, Lotus и Pagani.

[Почему трудно купить суперкар, даже если на него есть деньги](https://motor.ru/stories/buysupercar.htm)

Почему трудно купить суперкар, даже если на него есть деньги

В соответствии с пожеланиями Дэвида, дизайн автомобиля выполнен в стилистике болида четырехкратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона.

На постройку суперкара ушло восемь месяцев – до дилерского центра машина доберется в июне. Это будет последний, сотый по счету, экземпляр Huayra, который произведет компания Pagani.

Суперкар оснащается шестилитровым твин-турбо мотором V12 производства Mercedes-AMG, развивающим 730 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. Трансмиссия – семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Такой агрегат позволяет купе набирать первую «сотню» за 3,3 секунды, а его максимальная скорость составляет 370 километров в час.

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Следующей моделью Pagani станет преемник Huayra, укомплектованный тем же двигателем V12 и механической коробкой передач. Следом, как ожидается, в линейке марки появится электрический гиперкар. В серию его запустят не ранее 2025 года.

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Теги:
PaganiHuayraСуперкары
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