70-летнее купе оборудовали 638-сильным мотором V8

Не менее впечатляет и интерьер «Хадсона», отделанный окрашенной вручную крокодиловой кожей в комбинации с телячьей, а также натуральной шерстью для пола и ковриков. Ручки были сделаны заново из алюминия, лампочки подсветки заменили светодиодами, а для пущего комфорта установили кондиционер. На постройку рестомода было затрачено 400 часов ручного труда. Стоимость проекта не сообщается.