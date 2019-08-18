70-летнее купе оборудовали 638-сильным мотором V8

Этот 70-летний Hudson Coupe чёрного цвета был найден в заброшенных гаражах где-то в штате Теннесси с пробегом всего в пару миль. Новоиспечённый владелец решил не сдавать редкий автомобиль на металлолом, а сделать из него впечатляющий рестомод силами специалистов из ателье Icon, чьим постоянным клиентом он являлся.
Калифорнийцы установили в купе могучий 6,2-литровый компрессорный V8 от Chevrolet Corvette мощностью 638 лошадиных сил и 4-ступенчатую автоматическую коробку передач. Привод остался задним, но архаичный неразрезной задний мост заменили современной независимой подвеской. А заодно поставили мощные дисковые тормоза Brembo на все четыре колеса. Передний подрамник был разработан заново с учётом нового мотора.
Не менее впечатляет и интерьер «Хадсона», отделанный окрашенной вручную крокодиловой кожей в комбинации с телячьей, а также натуральной шерстью для пола и ковриков. Ручки были сделаны заново из алюминия, лампочки подсветки заменили светодиодами, а для пущего комфорта установили кондиционер. На постройку рестомода было затрачено 400 часов ручного труда. Стоимость проекта не сообщается.