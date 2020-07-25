Американский военный вездеход HMMWV, также известный как Humvee, в 1992 году обрёл и гражданскую модификацию, которая продавалась под маркой Hummer. 10 лет назад концерн General Motors принял решение ликвидировать некогда культовый бренд, но уже скоро он возродится с новой моделью — пикапом на электротяге. 1000-сильный GMC Hummer EV может открыть новую главу в истории сотрудничества GM и Пентагона: как сообщает издание GM Authority, американские военные могут пересесть на электропикапы. Глава «оборонного» подразделения GM Defence Дэвид Олбриттон сказал, что Hummer EV можно использовать как платформу для нового армейского вездехода.
Подобного проекта пока нет в разработке, но Олбриттон считает, что полноразмерный пикап мощностью 1000 лошадиных сил, запасом хода порядка 650 километров и разгоном до 60 миль в час (97 километров в час) всего за три секунды является вполне перспективным кандидатом для «службы» в американской армии. Что об этом думают в Минобороны США, покажет время. Официальная премьера GMC Hummer EV была отложена на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса, но производство должны запустить в соответствии с первоначальным планом. Старт продаж серийного электропикапа намечен на осень следующего года.