Американские военные могут пересесть на электропикапы

Подобного проекта пока нет в разработке, но Олбриттон считает, что полноразмерный пикап мощностью 1000 лошадиных сил, запасом хода порядка 650 километров и разгоном до 60 миль в час (97 километров в час) всего за три секунды является вполне перспективным кандидатом для «службы» в американской армии. Что об этом думают в Минобороны США, покажет время. Официальная премьера GMC Hummer EV была отложена на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса, но производство должны запустить в соответствии с первоначальным планом. Старт продаж серийного электропикапа намечен на осень следующего года.