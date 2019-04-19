УАЗ сделал самый внедорожный «Хантер» за миллион рублей

Уже с завода UAZ Hunter «Экспедиция» будут оснащать внедорожными шинами BF Goodrich All-Terrain размерности 235/85 R16, багажником на крыше, силовыми бамперами, порогами, а также защитой рулевых тяг и лебедкой. Дополнительно на таких внедорожниках появятся расширенные колесные арки и обивка сидений с водоотталкивающей пропиткой. При этом передние кресла будут с подогревом.