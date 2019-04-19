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17:12

УАЗ сделал самый внедорожный «Хантер» за миллион рублей

В линейке марки появится экспедиционный вариант модели

© Фото: Торгмаш
Ульяновский автомобильный завод построит новую версию внедорожника «Хантер». Машина в исполнении «Экспедиция» будет стоить от 984 тысяч 900 рублей.
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Уже с завода UAZ Hunter «Экспедиция» будут оснащать внедорожными шинами BF Goodrich All-Terrain размерности 235/85 R16, багажником на крыше, силовыми бамперами, порогами, а также защитой рулевых тяг и лебедкой. Дополнительно на таких внедорожниках появятся расширенные колесные арки и обивка сидений с водоотталкивающей пропиткой. При этом передние кресла будут с подогревом.

Фото: Торгмаш

В движение экспедиционный «Хантер» будет приводить 2,7-литровый двигатель ЗМЗ, выдающий 134 лошадиных сил и 217 Нм крутящего момента. Коробка — пятиступенчатая «механика» Dymos. Привод — полный с блокировкой заднего дифференциала.

Обычный UAZ Hunter в версии «Классик» предлагается по цене от 732 тысяч рублей. Внедорожник имеет цельнометаллический кузов, распашную дверь багажника, антиблокировочную систему тормозов и модуль вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».

Также в линейке UAZ появилась «Буханка» в исполнении «Трофи». Среди особенностей — шины BF Goodrich размерности 225/75 R16, багажник на крыше, лестница, блокировка заднего дифференциала и сиденья с водоотталкивающей пропиткой.

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