Преемник Lamborghini Huracan окажется мощнее 900 лошадиных сил

Ещё два электродвигателя установлены на передней оси — их показатели пока не раскрываются. Максимальная мощность силовой установки тоже пока не сообщается, однако на своей странице в LinkedIn глава итальянского автопроизводителя Стефан Винкельман сообщил, что она составит уж точно не менее 900 лошадиных сил.