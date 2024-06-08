Преемник Lamborghini Huracan окажется мощнее 900 лошадиных сил

Опубликовано 08 июня 2024, 16:00
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Преемник Lamborghini Huracan окажется мощнее 900 лошадиных силТакую мощность обеспечит гибридная силовая установка
Преемник суперкара Lamborghini Huracan окажется мощнее 900 лошадиных сил. Вслед за гибридным суперкаром Lamborghini Revuelto у марки появился бензоэлектрический кроссовер Urus SE, а теперь к премьере готовится некая модель 634 — под таким внутризаводским индексом известен преемник модели Huracan, который получит статус High Performance Electrified Vehicle (HPEV). Новый гибридный суперкар станет одной из самых мощных дорожных машин итальянской марки, поскольку мощность модели окажется в шаге от отметки в 1000 сил.
Суперкар получит 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, гибридную систему из трех электромоторов и 8-ступенчатую коробку передач с двойным сцеплением от Revuelto.
Максимальные обороты ДВС составят 10 000 оборотов, что делает новый V8 уникальным среди дорожных машин. Электрическая система будет расположена между ДВС и коробкой передач — это инвертор и электромотор с масляным охлаждением мощностью 150 лошадиных сил.
Ещё два электродвигателя установлены на передней оси — их показатели пока не раскрываются. Максимальная мощность силовой установки тоже пока не сообщается, однако на своей странице в LinkedIn глава итальянского автопроизводителя Стефан Винкельман сообщил, что она составит уж точно не менее 900 лошадиных сил.