Тюнеры стилизовали Lamborghini Huracan под армейский автомобиль

Внешне тюнинговую версию Huracan Performante легко отличить по развитому переднему спойлеру, контрастным карбоновым боковым юбкам, доработанному капоту и крыльям с дополнительными вентиляционными отверстиями. Кроме того, суперкар выделяется бронзовыми разноширокими 10-спицевыми дисками ADV10 Track Spec CS.
Фото: R1 Motorsport
Специалисты ателье добавили Lamborghini производительности, заменив штатную выхлопную систему на более продвинутый и громкий глушитель. Характеристики силовой установки после доработки выпуска не сообщается, но ожидается, что отдача атмосферного V10 объёмом 5,2 литра увеличилась с 640 лошадиных сил (600 Нм крутящего момента) на 10-20 лошадиных сил.
Стоимость доработок суперкара от R1 Motorsport не сообщается. В США цены на обычный Lamborghini Huracan Performante стартуют с 274 тысяч долларов (около 17,2 миллиона рублей по текущему курсу).