Тюнеры стилизовали Lamborghini Huracan под армейский автомобиль

Специалисты ателье добавили Lamborghini производительности, заменив штатную выхлопную систему на более продвинутый и громкий глушитель. Характеристики силовой установки после доработки выпуска не сообщается, но ожидается, что отдача атмосферного V10 объёмом 5,2 литра увеличилась с 640 лошадиных сил (600 Нм крутящего момента) на 10-20 лошадиных сил.