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20:59

Тюнеры стилизовали Lamborghini Huracan под армейский автомобиль

Американское ателье доработало суперкар в милитаристском стиле

© R1 Motorsport
Сергей Ильин
Дизайнеры R1 Motorsport оригинально обыграли внешность суперкара Lamborghini Huracan версии Performante. Художники покрыли кузов купе матовой зелёной плёнкой, нарисовали на дверях золотые звёзды армии США, дополнили образ кастомными дисками и модернизированным аэродинамическим обвесом Vorsteiner.

Внешне тюнинговую версию Huracan Performante легко отличить по развитому переднему спойлеру, контрастным карбоновым боковым юбкам, доработанному капоту и крыльям с дополнительными вентиляционными отверстиями. Кроме того, суперкар выделяется бронзовыми разноширокими 10-спицевыми дисками ADV10 Track Spec CS.

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Фото: R1 Motorsport

Специалисты ателье добавили Lamborghini производительности, заменив штатную выхлопную систему на более продвинутый и громкий глушитель. Характеристики силовой установки после доработки выпуска не сообщается, но ожидается, что отдача атмосферного V10 объёмом 5,2 литра увеличилась с 640 лошадиных сил (600 Нм крутящего момента) на 10-20 лошадиных сил.

Стоимость доработок суперкара от R1 Motorsport не сообщается. В США цены на обычный Lamborghini Huracan Performante стартуют с 274 тысяч долларов (около 17,2 миллиона рублей по текущему курсу).