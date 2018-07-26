Гоночный Lamborghini Huracan получил особую версию

В честь 10-летнего юбилея монокубка Lamborghini Super Trofeo спортивное подразделение марки — Squadra Corse — представило лимитированную версию гоночного купе Huracan Super Trofeo Evo. Машина получила особую окраску кузова, дополнительное оснащение и стала немного мощнее. Дебют спецверсии состоялся во время парада перед марафоном «24 часа Спа».

По замыслу производителя, дизайн Huracan Super Trofeo Evo 10th Edition должен подчеркнуть гоночные достижения марки. В качестве основного цвета используется матово-серый, аэродинамические элементы выделены зеленым глянцем. Через переднюю часть машины, крышу и задний воздухозаборник проходит трехцветная полоса, символизирующая итальянский флаг.

В оснащение особого «Уракана» входит табличка с указанием номера суперкара в серии, сертификат, подписанный главой Lamborghini Стефано Доменикали, техническим директором Маурицио Реджани и главой Lamborghini Motorsport Джорджио Санна, а также специальный гоночный костюм OMP.

Лимитированный Huracan Super Trofeo Evo оснащен 5,2-литровым двигателем V10, отдача которого увеличена с 620 до 630 лошадиных сил. Тяга на задние колеса подается через шестиступенчатую секвентальную коробку X-Trac, а в список оборудования входит антиблокировочная система тормозов Bosch Motorsport, антипробуксовочная система Motec и шины Pirelli P Zero DHD2.

Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo представили в сентябре прошлого года. Основное отличие от предыдущей машины — наличие верхнего воздухозаборника и плавника, а также потолочный люк, который впервые появился на Huracan категории GT3.